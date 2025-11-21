Рязань
В Рязанской области во время лесовосстановительных работ высадили около шести миллионов саженцев сосны
В 2025 году в Рязанской области во время лесовосстановительных работ высадили около шести миллионов саженцев сосны. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Лесовосстановительные работы проводились в регионе в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Отмечается, что губернатор Павел Малков уделяет большое внимание вопросам восстановления лесного фонда и озеленения населенных пунктов региона.

«В этой работе участвует огромное количество организаций, предприятий, юридических лиц, органов власти, жителей региона — все, кого не оставляют равнодушными вопросы окружающей среды и благоустройства наших населенных пунктов», — отметил он.

Во время работ по восстановлению лесов, которые прошли весной и осенью 2025 года, молодые деревья высажены на площади 1 тыс. 157 га. Также проведено дополнение лесных культур на участках предыдущих посадок на более чем 832 га. Для этого в питомниках региона вырастили около шести миллионов сеянцев сосны обыкновенной.

Значительная работа проводилась в рамках Международной эколого-патриотической акции «Сад Памяти» и Всероссийской акции «Сохраним лес». Под руководством сотрудников лесничеств в них активно участвовали представители органов власти и местного самоуправления, образовательных и общественных организаций, трудовых коллективов предприятий, волонтеры. В целом в ходе акций высажено около 45 тыс. сеянцев на участках лесного фонда общей площадью 13,2 га.

Таким образом, ключевой показатель федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» — «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений» — в регионе выполнен на 100,3%.

Для качественного ухода за молодыми деревьями в лесничествах региона летом осуществлялся агротехнический уход. Он выполнен на площади 6 тыс. 123 га, что на 18% превысило плановый годовой объем.