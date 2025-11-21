В Рязанской области трем иностранцам сократили срок пребывания в России

Все граждане нарушили законодательство. Они не подали в отдел по вопросам миграции уведомления о заключении трудового договора с работодателем. В течение трех дней они самостоятельно покинули страну.

В Рязанской области трем иностранцам сократили срок пребывания в России. Об этом рассказали в отделе по вопросам миграции сараевской полиции.

