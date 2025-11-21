В Рязанской области мужчина украл из холодильника лежачей пенсионерки продукты

По предварительной информации полицейских, 40-летний мужчина от знакомых узнал, что в одном из домов Шацка живет 76-летняя пенсионерка, которая не встает с постели. В состоянии алкогольного опьянения мужчина решил ограбить пожилого человека. Дверь оказалась не заперта. Злоумышленник украл из холодильника продукты. Через несколько часов его задержали. Ранее мужчину судили за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до семи лет тюрьмы.

