В Рязанской области мужчина украл из холодильника лежачей пенсионерки продукты

В Шацке мужчина украл из холодильника лежачей пенсионерки продукты. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, 40-летний мужчина от знакомых узнал, что в одном из домов Шацка живет 76-летняя пенсионерка, которая не встает с постели.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина решил ограбить пожилого человека. Дверь оказалась не заперта. Злоумышленник украл из холодильника продукты.

Через несколько часов его задержали. Ранее мужчину судили за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до семи лет тюрьмы.