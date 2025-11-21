В Рязанской области больницу обязали выплатить задолженность в 160 тысяч рублей

Прокуратура Милославского района провела проверку в сфере ЖКХ и обнаружила нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону. Выяснилось, что Скопинская районная больница не заплатила за электроэнергию, которую поставляет ПАО «РЭСК». В результате образовалась задолженность более 160 тысяч рублей. Прокуратура направила представление главному врачу больницы, и задолженность была погашена.