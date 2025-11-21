Рязань
В Рязанской области больницу обязали выплатить задолженность в 160 тысяч рублей
