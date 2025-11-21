В Рязанской области бетономешалка перевернулась и снесла забор дома

ДТП произошло 20 ноября около часа дня в деревне Добрянка Спасского района. Отмечается, что 63-летний водитель КамАЗа остановился на обочине, чтобы выгрузить бетон. Грунт начал осыпаться, и бетономешалка перевернулась. После ДТП поврежден забор дома. Также КамАЗа сбил электрический столб и оборвал провода. По данным издания, водитель пострадал. Его с травмами доставили в ОКБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.