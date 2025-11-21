Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
6 часов назад
303
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 391
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 653
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 395
В Рязани женщина перепутала инфаркт с болью в животе
В Рязани женщина перепутала инфаркт с болью в животе. Об этом 21 ноября сообщили в соцсетях ОКБ.

Женщина пожаловалась сыну, что у нее несколько часов болит живот. Он решил отвезти мать в поликлинику. Дежурный терапевт по описанным симптомам предварительно поставил диагноз — инфаркт миокарда. Отмечается, что боли не были типичными для панкреатита или язвы.

Пациентку доставили в стационар ОКБ, где ей сделали ЭКГ. Диагноз подтвердился. У пациентки взяли необходимые анализы и начали готовить к тромболизису [процедура, которая растворяет опасные тромбы в кровеносных сосудах. — прим. ред.].

В настоящее время женщина чувствует себя удовлетворительно, болей в животе нет. Она выписана.