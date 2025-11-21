В Рязани женщина перепутала инфаркт с болью в животе

Женщина пожаловалась сыну, что у нее несколько часов болит живот. Он решил отвезти мать в поликлинику. Дежурный терапевт по описанным симптомам предварительно поставил диагноз — инфаркт миокарда. Отмечается, что боли не были типичными для панкреатита или язвы. Пациентку доставили в стационар ОКБ, где ей сделали ЭКГ. Диагноз подтвердился. У пациентки взяли необходимые анализы и начали готовить к тромболизису (процедура, которая растворяет опасные тромбы в кровеносных сосудах). В настоящее время женщина чувствует себя удовлетворительно, болей в животе нет. Она выписана.

В Рязани женщина перепутала инфаркт с болью в животе. Об этом 21 ноября сообщили в соцсетях ОКБ.

