В Рязани в маршрутке номер 33 заметили пса
В Рязани в маршрутке номер 33 заметили пса. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточняют, что собака зашла в транспорт и на следующей остановке вышла. «Милая добрая собачка, ехала по своим делам», — пишут они. Автор поста предположил, что пес катается не в первый раз. Местные жители также рассказали, что видели немецкую овчарку «достаточно крупную, без ошейника, но чистую и безобидную». Сначала ее заметили на остановке «Завод Сам», а вечером уже на улице Кальная.
В Рязани в маршрутке номер 33 заметили пса. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».
Очевидцы уточняют, что собака зашла в транспорт и на следующей остановке вышла. «Милая добрая собачка, ехала по своим делам», — пишут они.
Автор поста предположил, что пес катается не в первый раз.
Местные жители также рассказали, что видели немецкую овчарку «достаточно крупную, без ошейника, но чистую и безобидную». Сначала ее заметили на остановке «Завод Сам», а вечером уже на улице Кальная.
Фото: Топор. Рязань