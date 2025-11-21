В Рязани утреннюю аварию на электросетях устранили к вечеру

В электросетях прокомментировали утреннее отключение света на 18 улицах в Рязани. Соответствующая информация опубликована в соцсетях РГРЭС. «Сегодня утром на территории Московского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Наши бригады были оперативно направлены для устранения неисправности. Электроснабжение поэтапно восстановлено, в настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — отметили в посте.

Со списком улиц, где отключали свет, можно ознакомиться по ссылке.

Фото: РГРЭС