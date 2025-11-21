В Рязани уменьшилось количество маршруток № 33, их отправили на штрафстоянку

В Рязани сократилось число маршруток № 33 из-за перехода перевозчиков с микроавтобусов на более вместительные ПАЗы и ГАЗы, что связано с новыми требованиями к транспорту. Микроавтобусы на этом маршруте труднодоступны, так как у перевозчика ООО «Таксавто» мало машин — большинство отправлены на штрафстоянку за несоответствие требованиям по классу техники. По данным Ространснадзора, в 2025 году у «Таксавто» арестовали около 14 транспортных средств, сумма штрафов превышает 1,3 млн рублей. Ространснадзор рекомендует администрации Рязани подать иск в суд и лишить перевозчика права работать в городе. Микроавтобусы возвращают после двух месяцев, но их снова арестовывают за несоответствие.

Стало известно, почему в Рязани уменьшилось количество маршруток № 33. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

Как отметили в сюжете, в Рязани отказались от микроавтобусов в пользу ПАЗов и ГАЗов. По новым требованиям, все перевозчики должны заменить транспортные средства малого класса на более вместительные.

Так, на маршруте № 33 продолжают работать микроавтобусы. В сюжете уточнили, что данный транспорт трудно дождаться, потому что у перевозчика не хватает машин. Большинство из них отправлены на штрафстоянку из-за несоответствия требованиям.

«Главный нарушитель города на данный момент — это ООО „Таксавто“. За 2025 год было арестовано порядка 14 транспортных средств. Основные нарушения — несоответствие класса техники. Мы писали обращения в администрацию Рязани, но ничего пока не меняется», — заявил замначальника регионального территориального отдела Ространснадзора Дмитрий Петров.

Также он сообщил, что сумма штрафов, наложенных на ООО «Таксавто», превышает 1,3 млн рублей. По словам Дмитрия Петрова, мэрии необходимо обратиться с иском к перевозчику.

«Администрации должна подавать на него в суд и изымать всю деятельность по решению суда. Как перевозчик он перестанет существовать на территории Рязани», — отметил сотрудник Ространснадзора.

В сюжете уточнили, что по истечении двух месяцев микроавтобусы возвращают перевозчику. Однако Ространснадзор вновь арестовывает транспорт из-за несоответствия класса техники.

Ранее сообщалось, что в Рязани разработали новую транспортную модель. В соответствии со сценариями развития системы предусмотрена отмена дублирующих схем движения транспорта и корректировка некоторых маршрутов.