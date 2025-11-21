В Рязани уменьшилось количество маршруток № 33, их отправили на штрафстоянку

Стало известно, почему в Рязани уменьшилось количество маршруток № 33. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».
Как отметили в сюжете, в Рязани отказались от микроавтобусов в пользу ПАЗов и ГАЗов. По новым требованиям, все перевозчики должны заменить транспортные средства малого класса на более вместительные.
Так, на маршруте № 33 продолжают работать микроавтобусы. В сюжете уточнили, что данный транспорт трудно дождаться, потому что у перевозчика не хватает машин. Большинство из них отправлены на штрафстоянку из-за несоответствия требованиям.
«Главный нарушитель города на данный момент — это ООО „Таксавто“. За 2025 год было арестовано порядка 14 транспортных средств. Основные нарушения — несоответствие класса техники. Мы писали обращения в администрацию Рязани, но ничего пока не меняется», — заявил замначальника регионального территориального отдела Ространснадзора Дмитрий Петров.
Также он сообщил, что сумма штрафов, наложенных на ООО «Таксавто», превышает 1,3 млн рублей. По словам Дмитрия Петрова, мэрии необходимо обратиться с иском к перевозчику.
«Администрации должна подавать на него в суд и изымать всю деятельность по решению суда. Как перевозчик он перестанет существовать на территории Рязани», — отметил сотрудник Ространснадзора.
В сюжете уточнили, что по истечении двух месяцев микроавтобусы возвращают перевозчику. Однако Ространснадзор вновь арестовывает транспорт из-за несоответствия класса техники.
Ранее сообщалось, что в Рязани разработали новую транспортную модель. В соответствии со сценариями развития системы предусмотрена отмена дублирующих схем движения транспорта и корректировка некоторых маршрутов.