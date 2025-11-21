В Рязани провели операцию мужчине с хроническим тонзиллитом. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В ЛОР-отделение ОКБ имени Н. А. Семашко обратился пациент с хроническим тонзиллитом. Он жаловался на частые ангины, боли при глотании, неприятный запах изо рта и выраженную усталость.
Отмечается, что обострения повторялись несколько раз в год, а периоды улучшения становились короче.
Пациенту рекомендовали провести хирургическое лечение — двустороннюю тонзиллэктомию (удаление миндалин).
Операция выполнена под контролем ЛОР-бригады. Она прошла без осложнений. Послеоперационный период был благоприятным.
В минздраве отметили, что хронический тонзиллит — не безобидная «частая ангина», а заболевание, способное приводить к тяжелым осложнениям. Своевременное обращение к врачу и комплексная диагностика помогают предотвратить риски и восстановить качество жизни, добавили в посте.