В Рязани отключили свет на 18 улицах

Электроэнергии нет по следующим улицам: Аллейная; Дягилевская; Птицеводов; Ясеневая; Зафабричная; Ветеринарная; Великанова; Овражная; Урожайная; Парковая; Новаторов; Крупская; Восточная; Костычева; Тракторная; Народный бульвар; Сельскохозяйственная; Крайняя. Восстановить подачу света запланировано в течение четырех часов. Аварийной-восстановительные работы начаты, сообщили в РГРЭС.