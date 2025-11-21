Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 80.01 / 79.60 21/11 10:55
Нал. EUR 93.25 / 93.50 21/11 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 376
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 604
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 373
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани отключили свет на 18 улицах
Электроэнергии нет по следующим улицам: Аллейная; Дягилевская; Птицеводов; Ясеневая; Зафабричная; Ветеринарная; Великанова; Овражная; Урожайная; Парковая; Новаторов; Крупская; Восточная; Костычева; Тракторная; Народный бульвар; Сельскохозяйственная; Крайняя. Восстановить подачу света запланировано в течение четырех часов. Аварийной-восстановительные работы начаты, сообщили в РГРЭС.

В Рязани отключили свет на 18 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 21 ноября.

Электроэнергии нет по следующим улицам:

  • Аллейная;
  • Дягилевская;
  • Птицеводов;
  • Ясеневая;
  • Зафабричная;
  • Ветеринарная;
  • Великанова;
  • Овражная;
  • Урожайная;
  • Парковая;
  • Новаторов;
  • Крупская;
  • Восточная;
  • Костычева;
  • Тракторная;
  • Народный бульвар;
  • Сельскохозяйственная;
  • Крайняя.

Восстановить подачу света запланировано в течение четырех часов. Аварийной-восстановительные работы начаты, сообщили в РГРЭС.

Ранее рязанцы сообщили о неработающих светофорах в центре города.