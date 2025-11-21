В России сервисы такси начали внедрять ИИ в службу поддержки

Сервис Яндекс Такси внедрил новую технологию в свою службу поддержки, которая использует искусственный интеллект и языковые модели. Об этом сообщает «Российская газета».

Теперь нейросети могут самостоятельно отвечать на запросы клиентов, заказывая такси заново или сообщая водителям о забытых вещах. Это позволяет автоматически обрабатывать 60% всех обращений без участия операторов.

С внедрением новой технологии скорость ответов увеличилась в полтора раза. Нейросети решают более 450 тысяч вопросов в неделю, а операторы подключаются только к сложным запросам. Технология основана на четырех языковых моделях, которые обучены на реальных диалогах с пользователями.

В будущем сервис планирует автоматизировать до 70% работы службы поддержки к 2026 году и расширить использование ИИ для голосовой поддержки.