В России предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию многодетным

В России предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию многодетным — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на экономиста Анатолия Никитина.

По его мнению, уже при рождении и воспитании троих детей у всех многодетных мам должна быть возможность выхода на пенсию в 55 лет.

Стаж и пенсионные коэффициенты необходимо честно засчитывать за отпуск по уходу за каждым ребенком. Выход на пенсию не должен зависеть от возраста младшего ребенка.