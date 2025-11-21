В мэрии сообщили, когда в Рязани украсят все новогодние ели
В мэрии сообщили, когда в Рязани украсят все новогодние ели. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
В городе продолжается подготовка к празднованию Нового года и циклу мероприятий, которые проведут в рамках проекта «Новогодняя столица».
Рабочие уже завершают установку елок. Всего поставят 39 искусственных деревьев во всех районах города. 21 ноября на них начали вешать игрушки и гирлянды. К 10 декабря работы завершат.
Также продолжается работа по монтажу и подключению новогодней иллюминации на улицах и в скверах.