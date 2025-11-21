В мэрии сообщили, когда в Рязани украсят все новогодние ели

В городе продолжается подготовка к празднованию Нового года и циклу мероприятий, которые проведут в рамках проекта «Новогодняя столица». Рабочие уже завершают установку елок. Всего поставят 39 искусственных деревьев во всех районах города. 21 ноября на них начали вешать игрушки и гирлянды. К 10 декабря работы завершат. Также продолжается работа по монтажу и подключению новогодней иллюминации на улицах и в скверах.

В мэрии сообщили, когда в Рязани украсят все новогодние ели. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В городе продолжается подготовка к празднованию Нового года и циклу мероприятий, которые проведут в рамках проекта «Новогодняя столица».

Рабочие уже завершают установку елок. Всего поставят 39 искусственных деревьев во всех районах города. 21 ноября на них начали вешать игрушки и гирлянды. К 10 декабря работы завершат.

Также продолжается работа по монтажу и подключению новогодней иллюминации на улицах и в скверах.