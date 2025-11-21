В МЧС назвали причину пожара в доме в Рязанской области

Информация о пожаре в селе Телятники Сараевского района поступила 20 ноября в 14:55. В результате пожара огнем повреждена прихожая. В тушении участвовали шесть человек, три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. По предварительной информации ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Ранее сообщалось, что мужчина едва успел выбраться из горящего дома.