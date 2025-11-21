Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.65 21/11 18:15
Нал. EUR 92.47 / 93.27 21/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
9 часов назад
337
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 399
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 667
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 405
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Касимове на открытии спортплощадки присутствовали футболисты «Спартака»
20 ноября в Касимове, в микрорайоне Чижова, торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку, построенную в рамках программы поддержки местных инициатив. Об этом пишет ИД «Пресса». На церемонии присутствовали игроки московского клуба «Спартак» — защитник Дмитрий Хлестов и нападающие Валерий Шмаров и Валерий Кечинов. Церемония открытия началась с перерезания красной ленты. «Очень красиво у нас в микрорайоне стало. Мы построили две детские площадки для малышей, а для ребят постарше — спортплощадку», — поделилась мнением жительница Клавдия. После официальной части состоялись товарищеские матчи: в одном из них встретились юные футболисты, а во втором сыграли ветераны футбола.

20 ноября в Касимове, в микрорайоне Чижова, торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку, построенную в рамках программы поддержки местных инициатив. Об этом пишет ИД «Пресса».

На церемонии присутствовали игроки московского клуба «Спартак» — защитник Дмитрий Хлестов и нападающие Валерий Шмаров и Валерий Кечинов.

«Замечательное событие. Надеюсь, что еще больше мальчишек и девчонок будут заниматься физкультурой и спортом, и в дальнейшем у нас появится спортсмены такие, как футболисты Валерий Шмаров и Дмитрий Хлестов», — сказал Дмитрий Хлестов.

Церемония открытия началась с перерезания красной ленты. Глава округа Иван Бахилов подчеркнул, что новая площадка — это часть благоустройства микрорайона Чижова, который преображается благодаря совместным усилиям администрации, депутатов и жителей.

Жители микрорайона также выразили свою радость по поводу новых объектов. «Очень красиво у нас в микрорайоне стало. Мы построили две детские площадки для малышей, а для ребят постарше — спортплощадку», — поделилась мнением жительница Клавдия.

После официальной части состоялись товарищеские матчи: в одном из них встретились юные футболисты, а во втором сыграли ветераны футбола.

Фото: ИД «Пресса»