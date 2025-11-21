В Касимове на открытии спортплощадки присутствовали футболисты «Спартака»

20 ноября в Касимове, в микрорайоне Чижова, торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку, построенную в рамках программы поддержки местных инициатив. Об этом пишет ИД «Пресса». На церемонии присутствовали игроки московского клуба «Спартак» — защитник Дмитрий Хлестов и нападающие Валерий Шмаров и Валерий Кечинов. Церемония открытия началась с перерезания красной ленты. «Очень красиво у нас в микрорайоне стало. Мы построили две детские площадки для малышей, а для ребят постарше — спортплощадку», — поделилась мнением жительница Клавдия. После официальной части состоялись товарищеские матчи: в одном из них встретились юные футболисты, а во втором сыграли ветераны футбола.

20 ноября в Касимове, в микрорайоне Чижова, торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку, построенную в рамках программы поддержки местных инициатив. Об этом пишет ИД «Пресса».

На церемонии присутствовали игроки московского клуба «Спартак» — защитник Дмитрий Хлестов и нападающие Валерий Шмаров и Валерий Кечинов.

«Замечательное событие. Надеюсь, что еще больше мальчишек и девчонок будут заниматься физкультурой и спортом, и в дальнейшем у нас появится спортсмены такие, как футболисты Валерий Шмаров и Дмитрий Хлестов», — сказал Дмитрий Хлестов.

Церемония открытия началась с перерезания красной ленты. Глава округа Иван Бахилов подчеркнул, что новая площадка — это часть благоустройства микрорайона Чижова, который преображается благодаря совместным усилиям администрации, депутатов и жителей.

Жители микрорайона также выразили свою радость по поводу новых объектов. «Очень красиво у нас в микрорайоне стало. Мы построили две детские площадки для малышей, а для ребят постарше — спортплощадку», — поделилась мнением жительница Клавдия.

После официальной части состоялись товарищеские матчи: в одном из них встретились юные футболисты, а во втором сыграли ветераны футбола.

Фото: ИД «Пресса»