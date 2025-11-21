Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 80.31 / 79.50 21/11 13:30
Нал. EUR 93.25 / 93.70 21/11 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
48 минут назад
119
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 380
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 621
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 377
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
URA.RU: в Челябинской области подросток убил отца из-за нежелания учиться

В Карабаше Челябинской области подросток кувалдой убил отца из-за нежелания учиться. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что убийство отца школьник совершил в ночь на 19 ноября.

«Преступление произошло в интеллигентной семье. Подросток, ученик десятого класса, не хотел учиться, что, вероятно, и стало причиной ссоры с отцом. Когда домой вернулись бабушка с дедушкой, он с улыбкой им сообщил, что у них больше нет сына», — рассказал URA.RU источник.

По данным издания, подросток задержан.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"