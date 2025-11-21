URA.RU: в Челябинской области подросток убил отца из-за нежелания учиться

В Карабаше Челябинской области подросток кувалдой убил отца из-за нежелания учиться. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что убийство отца школьник совершил в ночь на 19 ноября.

«Преступление произошло в интеллигентной семье. Подросток, ученик десятого класса, не хотел учиться, что, вероятно, и стало причиной ссоры с отцом. Когда домой вернулись бабушка с дедушкой, он с улыбкой им сообщил, что у них больше нет сына», — рассказал URA.RU источник.

По данным издания, подросток задержан.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"