Стало известно, как новая система ВУЗов повлияет на школьную программу

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что в связи с переходом ВУЗов на новую систему образования изменений в школьную программу не планируется. Ведомства полностью согласованы и обсуждают вопросы с экспертами. Кравцов отметил, что нет проблем, требующих корректировок действующей единой федеральной программы, несмотря на реформы высшего образования, инициированные указом президента. С мая 2023 года в пилотном проекте участвуют шесть университетов, включая МАИ и СПб горный, где студенты получают базовое и специализированное образование, а аспирантура выделена в отдельный вид для подготовки научно-педагогических кадров.

