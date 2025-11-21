Рязань
Стало известно, как новая система ВУЗов повлияет на школьную программу
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил РИА Новости, что в связи с переходом ВУЗов на новую систему образования изменений в школьную программу не планируется. Ведомства полностью согласованы и обсуждают вопросы с экспертами. Кравцов отметил, что нет проблем, требующих корректировок действующей единой федеральной программы, несмотря на реформы высшего образования, инициированные указом президента. С мая 2023 года в пилотном проекте участвуют шесть университетов, включая МАИ и СПб горный, где студенты получают базовое и специализированное образование, а аспирантура выделена в отдельный вид для подготовки научно-педагогических кадров.

Министерство просвещения России не планирует вносить изменения в школьную программу в связи с переходом ВУЗов на новую систему образования. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Он отметил, что вопрос обсуждается с экспертным сообществом и что министерства полностью скоординированы с Минобрнауки.

Кравцов подчеркнул, что на данный момент не существует проблем, требующих изменения уже утвержденной единой федеральной школьной программы. Это заявление сделано на фоне реформ, инициированных указом президента России, направленных на совершенствование национальной системы высшего образования.

С мая 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов, включая Московский авиационный институт и Санкт-Петербургский горный университет. В рамках этого проекта студенты получают как базовое, так и специализированное высшее образование, а аспирантура выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических кадров.