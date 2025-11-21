Рязанец хотел заколоть вилами мужчину за неправильно вынесенный мусор

По предварительной информации полицейских, администрация поселка Откормсовхоз предложила 54-летнему мужчине подработку — на контейнерной площадке убрать мусор, который упал на землю. К нему подошел 28-летний местный житель и собирался выбросить в контейнер доски. Работник предупредил, что контейнер не предназначен для такого вида мусора и запретил это делать. 28-летний мужчина ответил ругательствами. Тогда злоумышленник пригрозил заколоть его вилами. Потерпевший вызвал полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.

