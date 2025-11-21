Рязанцы сообщили о перекрытии движения возле села Сёмкино

Рязанцы сообщили о перекрытии движения возле села Сёмкино. Об этом сообщили в телеграм-канал «Рязань. Происшествия». «Говорят проводят какой-то следственный эксперимент», — уточняют очевидцы.