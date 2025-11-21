Рязанцы рассказали, что считают допустимым искать новую работу, не предупреждая начальство

58% жителей сообщили, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. Еще 32% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. Лишь 3% респондентов полагают, что такое поведение некорректно.

Рязанцы рассказали, что считают допустимым искать новую работу, не предупреждая начальство. Об этом пишет сервис SuperJob.

58% жителей сообщили, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда.

Еще 32% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. Лишь 3% респондентов полагают, что такое поведение некорректно.