Рязанцы пожаловались на состояние дороги до детской поликлиники

Рязанцы пожаловались на состояние дороги до Городской детской поликлиники№ 3. Комментарий появился под постом Павла Малкова во ВКонтакте. «Как думаете, с детской коляской удобно добираться?», — задаются вопросом местные жители. Рязанцы надеятся, что проблема будет решена в скором времени.