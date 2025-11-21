Рязанцы пожаловались на аварийное состояние дома 1961 года постройки

Строение находится в Ряжске на улице Свободы, 54. «Живем как в прошлом веке. Обращались в Фонд капремонта, там говорят, что дом не признан аварийным, поэтому о программе ветхого жилья можно забыть. Людям каждый день приходится терпеть условия, которые давно должны были уйти в историю. Больше всего удивило, что нам предлагают ждать ремонта фасада в 2029—2031 годах», — написал автор.

