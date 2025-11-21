Рязанцев пригласили на развлекательные мероприятия в «Марко Молл»

Рязанцев пригласили на развлекательные мероприятия в «Марко Молл». Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

22 ноября — «ТанцуйДжем»

Хотите увидеть, как танцуют лучшие, или сами показать класс? В программе «джема»: стартовые раунды под DJ‑сет — вход для всех; 8 лучших участников — выступление под живую музыку; финал — решающий батл.

«ТанцуйДжем» предусматривает две номинации: «Детские батлы» и «Танцуй Джем». Победители получат денежные призы, а лучший танцор —унесет с собой главный фестивальный трофей.

«ТанцуйДжем», 22 ноября, начало в 16:00. Вход свободный. 0+.

23 ноября — fashion‑фестиваль «Новый сезон». «Марко Молл» совместно с модельным агентством Vega Models представляют «Новый сезон» — место встречи дизайнеров, производителей одежды, стилистов, владельцев магазинов, мастеров beauty-индустрии, фотографов и видеографов. Никаких скучных показов — только живые образы и энергия творчества. На сцене: дефиле от рязанских дизайнеров, стилистов и магазинов «Марко Молл»; выступления музыкантов и артистов, которые создадут праздничное настроение.

«Новый сезон», 23 ноября, начало в 15:00. Вход свободный. 0+.

30 ноября — День матери.

Поводов сказать теплые слова любви самому родному человеку — бесконечное число. А сделать этот день запоминающимся можно в «Марко Молл» на празднике для любимых мам.

В программе: концерт кавер‑группы «НЕОН»; интерактивные площадки для гостей; beauty-станции с бесплатным макияжем и укладкой; множество сюрпризов и отличный повод ещё раз сказать маме «спасибо» и провести время вместе.

«День матери», 30 ноября, начало в 14:00. Вход свободный. 0+.