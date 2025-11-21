Рязанцев пригласили на открытие выставки работ народного мастера Сергея Красникова

Мероприятие состоится 27 ноября в 11.00 в Резиденции традиций на Рязанской ВДНХ. На площадке представят 160 изделий. Творчество мастера отличает необычайное разнообразие животных персонажей, воплощенных в глине. Выставку можно посмотреть до 10 февраля.