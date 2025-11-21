Рязанцев предупредили о дожде с мокрым снегом 22 ноября

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Его разместили на сайте регионального ведомства. Ночью, утром и в первой половине дня 22 ноября на территории Рязанской области сохранятся осадки: мокрый снег, дождь, — местами гололед, туман с видимостью 200-500 метров.