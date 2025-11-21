Россиянам рассказали, что уровень бедности сократится до 6% в 2026 году

В 2026 году ожидается сокращение доли бедных россиян до 6-6,8%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление доцента кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилла Щербакова. Экономика страны демонстрирует тенденцию к росту доходов, а социальные программы продолжают расширяться, что способствует улучшению ситуации. Однако, по словам эксперта, темпы этого улучшения будут более умеренными по сравнению с предыдущими годами. Ключевыми факторами снижения уровня бедности станут устойчивый рост заработных плат, индексация пенсионных и социальных выплат, стабильная занятость и расширение адресной поддержки для наиболее уязвимых групп населения.

В 2026 году ожидается сокращение доли бедных россиян до 6-6,8%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление доцента кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилла Щербакова.

Экономика страны демонстрирует тенденцию к росту доходов, а социальные программы продолжают расширяться, что способствует улучшению ситуации. Однако, по словам эксперта, темпы этого улучшения будут более умеренными по сравнению с предыдущими годами. В базовом прогнозе доля бедных может снизиться до 6,5-6,8%, а в более оптимистичном сценарии — до 6,0-6,3%.

Ключевыми факторами снижения уровня бедности станут устойчивый рост заработных плат, индексация пенсионных и социальных выплат, стабильная занятость и расширение адресной поддержки для наиболее уязвимых групп населения.