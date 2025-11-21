Россиян предупредили, что недосып почти в четыре раза повышает риск простуды

Гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился простыми советами, как не заболеть в сезон простуд. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале. Вялов рекомендовал чаще мыть руки, так как это может снизить риск инфекций на 20%. Он также отметил, что важно следить за уровнем витамина D в организме. Чтобы улучшить микрофлору кишечника, стоит принимать добавки с Lactobacillus и Bifidobacterium. Кроме того, врач подчеркнул, что хороший сон очень важен: если спать менее шести часов, риск простуды возрастает почти в четыре раза. Если вы уже заболели, Вялов советует принимать добавки с цинком в первые сутки, чтобы быстрее выздороветь. Также полезны витамин C и селен, а в рационе должно быть много белка для борьбы с инфекциями.

