Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.65 21/11 18:15
Нал. EUR 92.47 / 93.27 21/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
6 часов назад
279
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 390
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 649
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 391
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиян предупредили, что недосып почти в четыре раза повышает риск простуды
Гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился простыми советами, как не заболеть в сезон простуд. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале. Вялов рекомендовал чаще мыть руки, так как это может снизить риск инфекций на 20%. Он также отметил, что важно следить за уровнем витамина D в организме. Чтобы улучшить микрофлору кишечника, стоит принимать добавки с Lactobacillus и Bifidobacterium. Кроме того, врач подчеркнул, что хороший сон очень важен: если спать менее шести часов, риск простуды возрастает почти в четыре раза. Если вы уже заболели, Вялов советует принимать добавки с цинком в первые сутки, чтобы быстрее выздороветь. Также полезны витамин C и селен, а в рационе должно быть много белка для борьбы с инфекциями.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился простыми советами, как не заболеть в сезон простуд. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

Вялов рекомендовал чаще мыть руки, так как это может снизить риск инфекций на 20%. Он также отметил, что важно следить за уровнем витамина D в организме. Чтобы улучшить микрофлору кишечника, стоит принимать добавки с Lactobacillus и Bifidobacterium. Кроме того, врач подчеркнул, что хороший сон очень важен: если спать менее шести часов, риск простуды возрастает почти в четыре раза.

Если вы уже заболели, Вялов советует принимать добавки с цинком в первые сутки, чтобы быстрее выздороветь. Также полезны витамин C и селен, а в рационе должно быть много белка для борьбы с инфекциями.