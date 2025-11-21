Председатель рязанского сельхозкооператива незаконно продал акции и получил срок

В Рязанском районе осудили председателя сельхозкооператива за злоупотребление полномочиями. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Отмечается, что в декабре 2019 года мужчина, используя поддельное решение собрания членов кооператива о согласии на реализацию более 140 тысяч акций одного из банков, продал их по цене ниже рыночной. В результате колхозу причинен ущерб на сумму более 33 миллионов рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

