Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
Полицейские помогли пострадавшему в ДТП в Рязанской области подростку
Полицейские помогли пострадавшему в ДТП в Рязанской области подростку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

ДТП произошло 20 ноября, примерно в 15:30, на 227-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе.

Полицейские прибыли на место происшествия раньше скорой. Они установили, что пассажирке легковушки требуется неотложная медпомощь.

Госавтоинспекторы накрыли ее специальным покрывалом, защищающим от переохлаждения.

Прибывшая бригада скорой доставила пострадавших в больницу.

Ранее сообщалось, что 38-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не справился с управлением и въехал в столб. Пострадали пассажиры в возрасте 14-ти и 11-ти лет, а также водитель.