Полицейские помогли пострадавшему в ДТП в Рязанской области подростку

ДТП произошло 20 ноября, примерно в 15:30, на 227-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе. Полицейские прибыли на место происшествия раньше скорой. Они установили, что пассажирке легковушки требуется неотложная медпомощь. Госавтоинспекторы накрыли ее специальным покрывалом, защищающим от переохлаждения. Прибывшая бригада скорой доставила пострадавших в больницу. Ранее сообщалось, что 38-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не справился с управлением и въехал в столб. Пострадали пассажиры в возрасте 14-ти и 11-ти лет, а также водитель.