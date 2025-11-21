Павел Малков: Рязанская область получила «Золотой каток»

Губернатор Павел Малков сообщил о том, что Рязанская область отмечена наградой за достижение высоких показателей реализации дорожной части национального проекта «Инфраструктура для жизни». Информацию об этом опубликовали на сайте Правительства региона.

Церемония вручения наград состоялась в Москве в рамках Международного форума-выставки «Транспортная неделя 2025». Губернатор Павел Малков отметил: «Рязанская область получила „Золотой каток“. Заместитель Председателя Правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин вручил нашей команде одну из главных наград в сфере дорожного хозяйства. Нашу работу по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ отмечают уже второй год подряд».

Глава региона подчеркнул, что в 2025 году приводятся в порядок 43 участка дорог общей протяженностью 146 км. Большая часть работ уже завершена. Особое внимание уделяется школьным маршрутам и въездным трассам. Начато строительство важнейшего для Рязани объекта — нового моста через Оку. Проект поддержал Президент РФ, выделено федеральное финансирование. Планируется закончить работы в 2029 году, одновременно с завершением строительства Южного обхода Рязани — другого значимого федерального проекта. Кроме того, продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы, к ней подключены 303 видеокамеры и 104 детектора транспорта. Данные поступают в единый центр управления дорожным движением, автоматически анализируются и помогают оперативно реагировать на дорожные ситуации.

Диплом и статуэтку золотого катка Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин вручил заместителю Председателя Правительства Рязанской области — министру транспорта и автомобильных дорог региона Павлу Супруну.

«Текущий год во многом знаковый, это время подведения предварительных итогов первого года реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Хочу отметить, что все показатели выполняются, реализуются масштабные проекты. За 10 месяцев в стране построено, реконструировано и отремонтировано порядка 13000 км дорог, уложено более 174 млн кв. м асфальта. Все эти результаты были бы невозможны без постоянного внимания к вопросам отрасли со стороны Президента, Председателя Правительства, а также без работы региональных команд. Сегодня на Транспортной неделе отметили субъекты, достигшие наилучших показателей. Хочу поздравить Рязанскую область с получением очередной награды. В области уделяется особое внимание вопросам дорожного строительства, планируется возведение южного обхода Рязани, который входит в число 50 проектов, реализуемых по поручению Президента», — подчеркнул Марат Хуснуллин.