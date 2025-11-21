На трассе в Рязанской области иномарка въехала в столб, пострадали двое детей

Отмечается, что авария случилась в четверг, 20 ноября, на 227-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе. По предварительной информации, 38-летний рязанец на «Хендай Солярис» не справился с управлением и врезался в столб. В результате происшествия водитель автомобиля, а также два его пассажира в возрасте 14-ти и 11-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь.

На трассе в Рязанской области иномарка въехала в столб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в четверг, 20 ноября, на 227-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе.

По предварительной информации, 38-летний рязанец на «Хендай Солярис» не справился с управлением и врезался в столб.

В результате происшествия водитель автомобиля, а также два его пассажира в возрасте 14-ти и 11-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.