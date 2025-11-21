На Черезовских прудах в Рязани установили освещение

На Черезовских прудах в Рязани установили освещение. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего на территории появилось 42 фонаря и 13 ландшафтных светильников. В планах также установить систему видеонаблюдения, малые архитектурные формы, сделать площадку для выгула собак, провести озеленение.

Напомним, благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Подрядчик несколько раз срывал сроки.

Прокуратура проводила проверку. Позже выяснилось, что работы могут завершить до 1 декабря.