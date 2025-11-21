Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
6 часов назад
279
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 390
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 649
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 391
Всего установили 42 фонаря и 13 ландшафтных светильников. В планах также установка системы видеонаблюдения, площадок для выгула собак и малых архитектурных форм, проведение озеленения. Напомним, благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Подрядчик несколько раз срывал сроки. Прокуратура проводила проверку. Позже выяснилось, что работы могут завершить до 1 декабря.

На Черезовских прудах в Рязани установили освещение. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего на территории появилось 42 фонаря и 13 ландшафтных светильников. В планах также установить систему видеонаблюдения, малые архитектурные формы, сделать площадку для выгула собак, провести озеленение.

Напомним, благоустройством территории занимается ООО «Техно Строн». Подрядчик несколько раз срывал сроки.

Прокуратура проводила проверку. Позже выяснилось, что работы могут завершить до 1 декабря.