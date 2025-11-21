На 85-м году жизни скончался автор дракона Табалуги Хальме Хайне

На 85-м году жизни скончался немецкий детский писатель и художник Хальме Хайне. Об этом сообщило немецкое издание Tages-Anzeiger со ссылкой на издательскую группу Beltz. Он стал известен благодаря созданию дракона Табалуги, который появился в детском альбоме рок-музыканта Маффая в 1983 году. Позже Табалуга стал героем мультсериала «Табалуга», который показывали в России в 2010 году. Кроме дракона, Хайне также известен серией рассказов о толстяке Вальдемаре, созданном по образу бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. С 1990 года писатель жил в Новой Зеландии, где черпал вдохновение для своих работ во время плаваний на своей яхте.

На 85-м году жизни скончался немецкий детский писатель и художник Хальме Хайне. Об этом сообщило немецкое издание Tages-Anzeiger со ссылкой на издательскую группу Beltz.

Он стал известен благодаря созданию дракона Табалуги, который появился в детском альбоме рок-музыканта Маффая в 1983 году. Позже Табалуга стал героем мультсериала «Табалуга», который показывали в России в 2010 году.

Кроме дракона, Хайне также известен серией рассказов о толстяке Вальдемаре, созданном по образу бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. С 1990 года писатель жил в Новой Зеландии, где черпал вдохновение для своих работ во время плаваний на своей яхте.