Минюст РФ внес с реестр иноагентов журналистку Налимову и интернет-издание

В реестр внесены журналистка Елена Налимова и издание «Аспекты Башкортостана», сообщает Минюст на официальном сайте. Налимова обвиняется в распространении недостоверной информации о российской власти и участии в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Издание «Аспекты Башкортостана» подозревается в противодействии спецоперации на Украине, распространении материалов иностранных агентов и ложной информации о решениях властей. Также в список включены антидискриминационный центр «Мемориал», священник Павел Заякин и художник Антон Литвин.

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, в который были внесены журналистка Елена Налимова и издание «Аспекты Башкортостана». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации Минюста, Налимова обвиняется в распространении недостоверной информации о действиях российских властей и их политике. Также отмечается, что она участвовала в распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Издание «Аспекты Башкортостана» также оказалось под подозрением. Ведомство указывает, что оно выступало против спецоперации на Украине и активно участвовало в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространяло недостоверные сведения о решениях российских властей.

В обновленный список иностранных агентов также вошли антидискриминационный центр «Мемориал», священник Павел Заякин и художник Антон Литвин.