Минтранс: в России не будут вводить обязательные права для электросамокатчиков

Минтранс России не планирует вводить обязательные водительские удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко. По его словам, министерство поддерживает введение дополнительного регулирования для СИМ, однако на данный момент вопрос о необходимости наличия водительских прав для их пользователей не стоит.

Минтранс России не планирует вводить обязательные водительские удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко.

По его словам, министерство поддерживает введение дополнительного регулирования для СИМ, однако на данный момент вопрос о необходимости наличия водительских прав для их пользователей не стоит.