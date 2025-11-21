Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 80.01 / 79.90 21/11 17:10
Нал. EUR 92.47 / 93.27 21/11 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
4 часа назад
243
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 386
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 386
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Минтранс: в России не будут вводить обязательные права для электросамокатчиков
Минтранс России не планирует вводить обязательные водительские удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко. По его словам, министерство поддерживает введение дополнительного регулирования для СИМ, однако на данный момент вопрос о необходимости наличия водительских прав для их пользователей не стоит.

Минтранс России не планирует вводить обязательные водительские удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко.

По его словам, министерство поддерживает введение дополнительного регулирования для СИМ, однако на данный момент вопрос о необходимости наличия водительских прав для их пользователей не стоит.