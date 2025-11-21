Mediascope: время просмотра YouTube в РФ сократилось на 67% после его замедления

Время использования YouTube в России по итогам октября снизилось на 67% по сравнению с июлем 2024 года. Об этом
В октябре 2025-го среднее время просмотра YouTube в сутки — 17 минут. В то время как в январе 2024 года, когда сервис полноценно работал в России, показатель составлял 49 минут.
Отмечается, что эта тенденция повлияла на перераспределение аудитории внутри других соцмедиа.
Время пользователей во «ВКонтакте» увеличилось на 34%, в Telegram — на 8%, в TikTok на 35%, в Rutube — в четыре раза.
Помимо этого, по данным Mediascope, замедление YouTube привело к росту просмотров и классического телевидения — динамика год к году составила плюс 7%. Лидерами по приросту стали детские каналы, уточнили в публикации.