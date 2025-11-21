Маньяк, который убивал женщин в Подмосковье, искал няню для своего ребенка

Маньяк, который убивал женщин в Подмосковье, искал няню для своего ребенка. Об этом пишет «112».

Дмитрий Артамошин размещал объявления в соцсетях и форумах, что якобы не может найти няню для своего малолетнего сына.

Под этим предлогом молодые девушки и приезжали в СНТ «Звезда», но затем он накачивал пострадавших наркотиками и удерживал.

Двух, предварительно, убил. Одна из девушек смогла сбежать от маньяка. Ее обнаружили в больнице в Волгоградской области.

После побега потерпевшая обратилась к правоохранителям — она рассказала, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

Также, по данным следствия, Дмитрий избивал и свою супругу, которая тоже сумела сбежать от него.

Две недели назад его арестовали, а сейчас смогли связать эпизоды исчезновений в СНТ между собой.

По информации источника 112, Артамошин отказался от дачи показаний.