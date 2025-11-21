Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные завершится X Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной».
В ДК РГАТУ пройдет «Живой концерт» Виктории и Антона Макарских.
В филармонии лауреат международный конкурсов Арсений Безносиков (виолончель) выступит совместно с рязанским губернаторским симфоническим оркестром.
В зале камерной музыки состоится концерт вокального ансамбля «N'Caged» «Песни мира».
Также в филармонии рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова представит спектакль «Притча».
Во дворце спорта «Олимпийский» молодежная хоккейная команда «РЯЗАНЬ-ВДВ» сыграет против МХК «Тамбов».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».