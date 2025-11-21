Госжилинспекция оштрафовала рязанскую УК
Во время проверки инспекторы установили, что внутренняя отделка стен и потолков в подъездах домов № 38 по улице Керамзавода и № 22 поселка Мехзавода в Рязани находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, подвал дома № 14 в Октябрьском городке был загрязнен бытовыми стоками. ООО УО «Скопы+" оштрафовали на 125 тысяч рублей.
Региональная госжилинспекция оштрафовала рязанскую УК «Скопы+". Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время проверки инспекторы установили, что внутренняя отделка стен и потолков в подъездах домов № 38 по улице Керамзавода и № 22 поселка Мехзавода в Рязани находится в неудовлетворительном состоянии.
Кроме того, подвал дома № 14 в Октябрьском городке был загрязнен бытовыми стоками.
ООО УО «Скопы+" оштрафовали на 125 тысяч рублей.