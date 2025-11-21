Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 80.01 / 79.90 21/11 17:10
Нал. EUR 92.47 / 93.27 21/11 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
4 часа назад
243
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 386
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 639
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 386
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Госжилинспекция оштрафовала рязанскую УК
Во время проверки инспекторы установили, что внутренняя отделка стен и потолков в подъездах домов № 38 по улице Керамзавода и № 22 поселка Мехзавода в Рязани находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, подвал дома № 14 в Октябрьском городке был загрязнен бытовыми стоками. ООО УО «Скопы+" оштрафовали на 125 тысяч рублей.

Региональная госжилинспекция оштрафовала рязанскую УК «Скопы+". Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки инспекторы установили, что внутренняя отделка стен и потолков в подъездах домов № 38 по улице Керамзавода и № 22 поселка Мехзавода в Рязани находится в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, подвал дома № 14 в Октябрьском городке был загрязнен бытовыми стоками.

ООО УО «Скопы+" оштрафовали на 125 тысяч рублей.