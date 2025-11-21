Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
В ближайшие два часа с сохранением до конца суток на территории региона ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег), на дорогах местами гололедица, туман с видимостью 200-500 метров.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Будьте внимательны и осторожны!