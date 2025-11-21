Аптеку, на которую рязанцы жаловались из-за очередей за лекарствами, перенесли

Аптеку в поликлинике № 11, на которую рязанцы жаловались из-за очередей за льготными лекарствами, перенесли с первого на четвертый этаж. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо 21 ноября.

Пенсионерка, прождавшая в очереди 15 минут, рассказала корреспонденту, что, по ее мнению, перенос аптеки на четвертый этаж не сильно поможет разгрузить поток — основные проблемы с ожиданием, как она отметила, возникают на этапе выписки рецепта в отдельном кабинете после приема у врача.

«Но то, что теперь и здесь можно сидеть и ждать, конечно, хорошо — особенно для пожилых», — сказала женщина.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на очереди за льготными лекарствами в поликлинике № 11.

В октябре после массовых жалоб пообещали ускорить выдачу льготных препаратов, однако, как рассказали пациенты, несмотря на привлечение дополнительных сотрудников, на получение рецепта и самих лекарств уходит около четырех часов.