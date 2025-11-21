Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 80.31 / 79.50 21/11 13:30
Нал. EUR 93.25 / 93.70 21/11 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
47 минут назад
119
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 380
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 621
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 377
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Аптеку, на которую рязанцы жаловались из-за очередей за лекарствами, перенесли
Утром в очереди оставалось около 25 человек; часть из них пришла за льготными лекарствами, поскольку не смогла получить их накануне вечером. Кроме того, время работы аптечного пункта увеличили до 17:00 — ранее он закрывался в 16:30. Также теперь в аптеке два «окошка» — но 21 ноября работало только одно.

Аптеку в поликлинике № 11, на которую рязанцы жаловались из-за очередей за льготными лекарствами, перенесли с первого на четвертый этаж. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо 21 ноября.

Утром в очереди оставалось около 25 человек; часть из них пришла за льготными лекарствами, поскольку не смогла получить их накануне вечером.

Кроме того, время работы аптечного пункта увеличили до 17:00 — ранее он закрывался в 16:30. Также теперь в аптеке два «окошка» — но 21 ноября работало только одно.

Пенсионерка, прождавшая в очереди 15 минут, рассказала корреспонденту, что, по ее мнению, перенос аптеки на четвертый этаж не сильно поможет разгрузить поток — основные проблемы с ожиданием, как она отметила, возникают на этапе выписки рецепта в отдельном кабинете после приема у врача.

«Но то, что теперь и здесь можно сидеть и ждать, конечно, хорошо — особенно для пожилых», — сказала женщина.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на очереди за льготными лекарствами в поликлинике № 11.

В октябре после массовых жалоб пообещали ускорить выдачу льготных препаратов, однако, как рассказали пациенты, несмотря на привлечение дополнительных сотрудников, на получение рецепта и самих лекарств уходит около четырех часов.