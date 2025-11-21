А что в кино? «Авиатор», «Ты не один» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фантастическая драма «Авиатор» (Россия). В 2026 году в закрытой лаборатории приходит в сознание человек, замороженный почти век назад. Иннокентий Платонов не помнит своего прошлого и постепенно восстанавливает его, открывая историю эксперимента, который может дать человечеству бессмертие. Чем ближе исследователи подходят к разгадке, тем острее встаёт вопрос о цене такого прорыва.
Мультфильм «На выброс» (Россия, Канада) Галстук Мак оказывается на свалке, где знакомится с другими выброшенными вещами. Каждый из них мечтает о лучшей судьбе, и вместе они отправляются в путь, надеясь обрести новое место в мире.
Приключенческая драма «Ты не один» (Россия). Подросток Иван сбегает из детского дома и тайно пробирается в пионерский лагерь, чтобы приблизиться к мечте. Создав внутри лагеря мощный медиа-канал, он получает влияние, о котором не мог представить. Но за этим успехом скрывается правда о его происхождении и борьба за крупное наследие, о которой он даже не подозревает.
