51-летняя рязанка украла только высаженные ели

В отдел обратился представитель администрации поселка Смена Михайловского района и сообщил, что с улицы пропали две недавно посаженные голубые ели. Участковый опросил работников администрации и жителей поселка и выяснил, что к краже причастна местная жительница. Злоумышленницу разыскали и задержали. Возбуждено уголовное дело.

51-летняя рязанка украла только высаженные ели. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В отдел обратился представитель администрации поселка Смена Михайловского района и сообщил, что с улицы пропали две недавно посаженные голубые ели.

Участковый опросил работников администрации и жителей поселка и выяснил, что к краже причастна местная жительница. Злоумышленницу разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело.