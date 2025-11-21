24-летнего рязанца осудили за мошенничество при продаже автозапчасти

Отмечается, что ранее судимый мужчина обманул потенциального покупателя в интернете. В феврале 2025 года злоумышленник увидел в соцсети объявление о желании купить указатель поворота на автомобиль. Осужденный заявил, что может продать нужный товар и попросил перевести ему шесть тысяч рублей на банковский счет. Потерпевший отправил деньги, а злоумышленник не выполнил условий сделки. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ.

