Жить в сердце Рязани: как «Мармакс» создает проекты, наполненные историей

Жизнь в центре города притягательна развитой инфраструктурой и ощущением истории за окном, где прошлое встречается с настоящим. Девелоперская компания «Мармакс» реализовывает эту концепцию в резиденции «Медный» — проект стал новым словом в эстетике бизнес-класса Рязани.

Фасады из натурального гранита и медных элементов, панорамные окна, открывающие вид на исторический центр, пентхаусы с каминами — все детали проекта ведут уважительный диалог с прошлым. Этому способствует и стиль, который не спорит с духом и историей города, а вписывается в существующий архитектурный ансамбль.

«Мы создаем проект, который дополняет единый архитектурный ансамбль „Мармакс“ в центре города и гармонично встраивается в пространство. Именно поэтому мы использовали материалы, которые благородно проживают время, — в первую очередь медь, которая и дала название проекту. Это выражение нашего уважения к городу и вклад в его архитектурное будущее», — делится Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».

Две стороны проекта

На пересечении улиц Пролетарская, Маяковского и Чапаева проект «Медный» становится новой точкой притяжения центра города. Здесь инфраструктура гармонично продолжает ваше личное пространство и наполняет каждый день новыми событиями и впечатлениями. Вместе с яркой жизнью за окном «Медный» предлагает резидентам приватное и безопасное пространство для уединения — двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зонами для отдыха.

«Есть мнение, что в центре города почти невозможно найти тишину. Мы решили поспорить с этим. Двор в резиденции „Медный“ должен стать своеобразным „местом силы“. Это личное камерное пространство, куда не доносятся шум и суета города. Здесь можно обрести гармонию, оставаясь в центре событий», — говорит Константин Денисов.

По своему сценарию

Внутреннее пространство продумано с тем же вниманием к деталям. Дизайнерские лобби с панорамными окнами, библиотекой и авторской мебелью задают высокий стандарт проекта. Просторные квартиры с изолированными мастер-спальнями, гардеробными и ванными комнатами, наполненными светом, а также пентхаусы с каминами создают идеальные условия для комфортной жизни.

Какой бы сценарий жизни ни выбрали резиденты — среди лотов в «Медном» найдется подходящий. В резиденции есть планировки от 49,7 до 148,29 кв. м. Просторные кухни-гостиные уже совсем скоро будут готовы вместить большие компании на семейных праздниках, а в пентхаусах с камином можно будет наслаждаться теплыми вечерами с самыми близкими. Это жизнь, в которой не нужно выбирать между динамикой города и тишиной.

«В проекте мы создаем больше, чем пространство для жизни, — атмосферу, где максимальный уровень комфорта встречается с очарованием исторического центра. Для этого мы ушли от классических решений в сторону индивидуальности. Здесь каждый резидент сможет выбрать квартиру под свой собственный сценарий жизни в центре самых важных событий, — отмечает Константин Денисов.