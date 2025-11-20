За сутки в Рязанской области поймали почти 100 тонированных автомобилей

Всего инспекторы обнаружили 318 нарушений ПДД РФ, в том числе остановили семь пьяных водителей. Два нарушения совершили пешеходы, 20 — допустили водители грузовых автомобилей и пять — водители автобусов.