За сутки в Рязанской области поймали почти 100 тонированных автомобилей
Всего инспекторы обнаружили 318 нарушений ПДД РФ, в том числе остановили семь пьяных водителей. Два нарушения совершили пешеходы, 20 — допустили водители грузовых автомобилей и пять — водители автобусов.
За сутки в Рязанской области поймали 93 тонированных автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Всего инспекторы обнаружили 318 нарушений ПДД РФ, в том числе остановили семь пьяных водителей.
Два нарушения совершили пешеходы, 20 — допустили водители грузовых автомобилей и пять — водители автобусов.