В Свердловской области из-за возгорания вагонов задерживались поезда. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Отмечается, что инцидент произошел 19 ноября на перегоне между станциями Кордон и Шамары в Свердловской области. Загорелись вагоны.

На месте происшествия работали спасательные службы.

Родственники пассажиров поезда N°92 Москва — Северобайкальск рассказали каналу, что должны были выехать из Екатеринбурга в Омск в 19:30 (по Москве). За час до отправления клиентам РЖД пришло уведомление, что поезд задерживается на шесть часов.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, произошло возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом грузового поезда. Пожар полностью ликвидировали 20 ноября в 01:23. Повреждено 400 метров контактной сети и ж/д пути.

Фото и видео: Telegram-канал «Осторожно, новости»