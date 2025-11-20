В Санкт-Петербурге мать убила четырехмесячного ребенка и спрятала труп в диване

В Санкт-Петербурге женщина убила четырехмесячного ребенка и спрятала труп в диване. Об этом 20 ноября сообщили в соцсетях УМВД по городу.

Полицейские выяснили, что с 9 ноября на связь не выходит семья с новорожденным ребенком. Они должны были прийти на осмотр в поликлинику.

Сотруднику полиции соседи рассказали, что семью они не видели около недели. На следующий день оперативники пришли в квартиру вместе с отцом девочки, который не проживал с ребенком.

Во время осмотра квартиры в диване одной из комнат обнаружили труп его четырехмесячной дочери.

Полицейские разыскали 28-летнюю мать в хостеле. Как рассказала задержанная, она была пьяна и задушила ребенка, после чего скрылась.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.

Ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией, заключили в полиции.

Фото и видео: УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области