В рязанской ОКБ провели редкую операцию по удалению опухоли на шее

В ОКБ провели редкую операцию по удалению опухоли на шее. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе медучреждения.

В поликлинику обратилась 33-летняя женщина с жалобами на головные боли и появление припухлости на шее. После осмотра терапевт направил ее в ОКБ.

Женщина в больнице сдала анализы, прошла дополнительные обследования. Ей поставили диагноз хемодектома шеи. Вскоре направили на операцию.

«Хемодектома шеи — это редкая опухоль, развивающаяся из тканей параганглиев, чаще всего у бифуркации (разветвления) сонной артерии. Большинство этих опухолей доброкачественные, но они могут вызывать дискомфорт, головную боль, головокружение и трудности при глотании из-за давления на близлежащие сосуды и нервы.

Опасность заключалась в локализации патологического процесса — в области бифуркации сонной артерии. Риски манипуляций в этой зоне всегда велики», — сообщил сердечно-сосудистый хирург высшей категории Вячеслав Карпов.

Операция прошла успешно. Пациентка выписана.

Фото: группа ОКБ в «ВК»